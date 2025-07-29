Fenerbahçe'de Chobani sponsorluk anlaşması resmiyete dökülüyor!

Fenerbahçe Kulübü, ABD merkezli gıda markası Chobani ile bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.

Chobani, stat sponsorluğunun yanında, 2 artı 3 sezon (toplam 5 yıl) için Futbol A Takımı'nın Avrupa müsabakalarındaki forma göğüs sponsoru olacak.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD merkezli süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösterirken, Fenerbahçe ile stat ve forma sponsorluğu için anlaşma sağlandı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

30 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de yapılacak imza töreniyle Chobani ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın resmi imzaları, yeni adıyla 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde atılacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ile ABD'nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları atılıyor.

Kulübümüzün uluslararası vizyonunu güçlendirmesi açısından tarihi bir önem taşıyan bu iş birliğine yönelik imza töreni, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 12.00'da, Başkanımız Ali Y. Koç, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Chobani üst düzey yöneticilerinin katılımları ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.

Chobani ailesine, büyük Fenerbahçe ailemize tekrardan hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz."

ANLAŞMANIN AYRINTILARI

Fenerbahçe'nin anlaşmaya dair ilk açıklaması şu şekildeydi:

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 Futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TABELALAR ASILDI

Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı Chobani markasının tabelalarını belirlenen yerlere astı.

Stada asılan tabelalarda 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' ifadesi yer aldı.