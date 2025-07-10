Fenerbahçe'nin, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıklamasının ardından Chobani şirketinin sahibinin kim olduğu merak edildi. Peki, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya kimdir? Chobani ne demek?

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde, süt ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Türkiye’de başlayan Ulukaya, daha sonra İngilizce öğrenmek ve eğitimine devam etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Burada girişimcilik yoluna adım atan Ulukaya, kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak 2005 yılında Chobani markasını kurdu.

CHOBANI MARKASI NEDİR?

Chobani, Amerikalı Chobani LLC şirketi tarafından üretilen süzme yoğurt markası. Şirket 2005'te Hamdi Ulukaya'nın New Berlin, New York'ta Kraft Foods tarafından kapatılan bir tesisi satın almasıyla kurulmuştur. Ulukaya, Kraft'ın geçmiş personelinden birkaç tanesini işe alarak ve bir yoğurt uzmanı ile anlaşarak markayı 2007'de başlattı.

Hamdi Ulukaya, “Türk yoğurdu” yerine “Greek yoğurt” terimini kullanarak, mevcut pazar trendini kullanmayı tercih etti, çünkü ABD’de bu terimle zaten bir pazar vardı.