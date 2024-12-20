Erdoğan CHP'den 'açıklama' bekliyor: 'Neredeyse 2 hafta oldu'

Yayınlanma: 20.12.2024 - 18:27

Güncelleme: 20.12.2024 - 18:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Suriye'deki gelişmeler üzerine CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Baas rejimi devrileli neredeyse 2 hafta oldu. CHP'den tutarlı, mantıklı, makul hiçbir açıklama gelmedi. CHP yönetimi Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu hala atlatamadı" dedi.

"MARDİN'İN BİR MAHALLESİ HALEP'TİR"

Erdoğan, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin Türkiye'nin nüvesidir, özüdür, özetidir. Mardin'in bir mahallesi Bursa'ysa bir mahallesi Adana'dır. Bir mahallesi Saraybosna'ysa diğeri Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur. Kimse boşuna heves etmesin. Mardin'le aramızın bozulmasına izin vermeyiz.

"BAŞKA KONULARDA DA ZAMAN BİZİ HAKLI ÇIKARACAK"

Türkiye'yi yalnız kalmakla suçlayanlar şimdi bunun ne kadar değerli yalnızlık ikrar etmek zorunda kalıyor. Tarihin doğru tarafında biz yer aldık. Başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır."