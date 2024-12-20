'Erdoğan'dan onay çıktı' iddiası: 'DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile haftaya görüşebilir'

Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:35

Güncelleme: 20.12.2024 - 16:46

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen Abdullah Öcalan - DEM Parti heyeti görüşmesinin gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

'GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU' İDDİASI

Heyette, 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın olacağı öne sürülüyor.

Öte yandan, ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı’ya gidebileceği kaydediliyor.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ile başlayan süreci, 22 Ekim'de PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a “örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” çağrısı ile devam ettirdi.

Daha sonra Bahçeli, 26 Kasım'da gerçekleşen grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Bahçeli'nin bu çağrısının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıkladı.

BAKAN TUNÇ: MÜSAİT BİR ZAMAN BELİRLEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya ilişkin "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" açıklaması yapmıştı.