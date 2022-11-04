Erdoğan Cuma namazı sonrası Taksim'de simit dağıttı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii’nde namaz kıldıktan sonra dışarıda toplanan kalabalığa simit dağıttı.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 15:02
Erdoğan Cuma namazı sonrası Taksim'de simit dağıttı
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TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programının ardından cuma namazı için Taksim Camii’ne geçti.

Cuma namazı sonrası çevresinde toplananlarla kısa süre sohbet eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradakilere simit dağıttı.

Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere AKM'ye geçti.


Simit Tayyip Erdoğan taksim

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