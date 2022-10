Boşuna uğraşmasınlar bu yağma düzeni yoksulluk içinde; ‘millet’ cephesi büyür

01 Ekim 2022 Cumartesi

Sayıştay raporları üzerinden çok sayıda örneğin verildiği dünkü gazetemizin manşet yarım sayfasının içeriklerini yeniden gündeme taşıyacak değilim. Seçimler üzerinden atağa geçen “Cumhur” cephesinin, Erdoğan odaklı canlı yayınlarına, tam kadro halinde yetkili sözcülerin üzerine, çok kalabalık yandaş kadroları uyarılı tam seferber. Hizmette iktidar erkinin ayrıcalıklı nimetlerinden yararlanmanın tek koşulu olması nedeniyle kusursuz kamu örgütlenmeleri, kaynakları içinde olunca yaşamı karabasan seçmen kaygılanıyor. “Kurtulamayacak mıyız?” sorgulamaları ile yüzleşiyoruz.

Dünyada bir benzeri olmayan başkanlık, tek adam rejiminin hukuk devleti ile bağlantısının söz konusu edilemeyeceği, kararnameler, gizli talimatlarla yönetme alışkanlıklarından işler sarpa sardıkça, çaresiz pervasızlık, utanmazlık genel davranış kalıplarına giriveriyor. Yoksa bu kadar çok haksızlık, hukuksuzluk suçları patlaması yaşanır mıydı? Yaşayanlarının çektikleri acılar, ödedikleri bedellerle canlarının çok yanıyor olması, sonuç olarak yaşananlardan yorulanların kaygılarını da besliyor olsa da. Gerçeğinde bu düzenin düzelemeyecek kadar dibe vurduğunun da kanıtı değil mi?

Çok övündükleri pratik çözüm üretme yeteneği sorgulanamaz tek adama bağlanan umutlarını ne kadar yaşatmak çabası içinde olsalar da umut olarak görünen her yeni hamle ile tutulan eller de elde kalıyor. Arabuluculuk doğru bir o kadar bölgemiz için umut verici bir çabaydı kuşkusuz. Bu yazıyı yazmaya çalıştığım şu an içinde canlı yayında Putin’in 4 bölgeyi daha ilhak ettiğinin kararı basın toplantısı ile açıklanıyor. Erdoğan’ın dünkü son zaman kazanma hamlesi için uzatmış olduğu el de havada kalmış oldu.

***

Kuşkusuz yaşam devinimi içinde umutlar, çareler tükenmeyeceği gerçeğimiz var. Anlık atak kararlar, çıkmışların her zaman alıcısı da vardır. Erdoğan liderliğindeki en uzun soluklu, sonuçta bu ülkenin vatandaşları, seçmenlerine de parmakla haksız, hukuksuz kayrılanlar, haksız hukuksuz birçoğu suç oluşturan eylemlerinin ödüllendirildiği bir avuç yağmacılar dışında kalanların en ağır bedellerin ödetildiği bir düzen, iktidar erki ile yüz yüzeyiz.

Askeri, sivil darbelere sığınarak değil, ilk kez sandıktan çıkacak oylarımızla sonuç almayı öğrenmek, başarmak niyetiyle yola çıktık. Başarmak da zorundayız. Siyasetin özünde olan, kaypaklıklar, birçoğunda da bireysel siyasi iktidar elde etme tutkularından arınmış da değiliz. “Cumhur” cephesi taktikler üretiyor, “Millet” cephesindeki kirlenmiş özkimlikler bu değirmenin suyunu veriyor. Oyun içinden oyun, tuzak içinden tuzak çıkıveriyor. Hepsi bu.. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Kaynaklar öylesine hovardaca haksız tüketilip, seçmen de içinde yaşayan ülkenin her yaştan vatandaşının milyonlarına öylesine ağır bedeller ödetildi ki ortada döndürülebilecek değirmen görülemiyor.

Gazeteci kökenli arkadaşımız Atila Sertel’in yine son dakikada ulaşmış son açıklamasına göre, üretici ahırını boşaltıyor. Bir çuval yem iki yılda 120 liradan 400 liraya çıkmış. Et, süt, peynir sürekli sofralarımızdan eksilirken yüzsüz bir Bakan karnını doldurabilecek en ucuzundan bir şeyler alınabilmesi uğruna vatandaş pazar alışverişini akşam saatlerinde en ucuz, en kötüsü ile alışverişi öneriyor. Kışın tatile çıkmayı eklemeyi de unutmuyor. Her gün peş peşe gelen yeni kirlilik haberlerinin içinde, en küçük bir örnekten yine son dakika bilgisi, 24 milyon dolarlık net hata, noksan çıkışı resmi denetim raporları üzerinden çıkıveriyor.

Ülkenin nasıl satıldığına ilişkin yeni yolları ortaya çıkaran yolsuzlukların raporlarının sonu gelmiyor. Ha bu arada resmi bir raporun içinden, uyuşturucu kullanımının kısa süreçte üç katına çıktığının uyarısına dayanılarak, ilk aşamada en azından beş tanesinin daha AMATEM hastanesi olarak açılması zorunluluğunun altı çiziliyor..