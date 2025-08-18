Erdoğan, damadının kurduğu Next Sosyal'e katıldı: İşte ilk mesajı...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın "yerli" olarak duyurduğu sosyal medya platformu Next Sosyal'e üye oldu.

Erdoğan, Almanya merkezli, açık kaynak kodlu Mastodon'un altyapısını kullanan NSosyal'daki ilk mesajında, "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı... Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

İLK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın "yerli" olarak tanıttığı ve kullanıcı sayısı 1 milyona yaklaşan sosyal medya platformu Next Sosyal'e Erdoğan da üye oldu.

Erdoğan, NSosyal'de paylaştığı ilk mesajında "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı... Hazır mısınız?" dedi.

Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Selçuk Bayraktar öncülüğünde geliştirilen ve "yerli" olarak tanıtılan Next Sosyal ile Next Mesajlaşma uygulamalarının aslında Almanya merkezli, açık kaynak kodlu Mastodon altyapısını kullandığının ortaya çıkması, tartışma yaratmıştı.