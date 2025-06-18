Erdoğan'dan asgari ücrete 'ara zam' formülü: 'Söyledim ya...'

Asgari ücrette "ara zam" tartışmaları sürerken; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merak edilen soruya "yanıt" geldi.
Grup toplantısı sonrası gazetecilerin "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Söyledim... Söyledim ya..." cevabını verdi.
O SORUYU BÖYLE GEÇİŞTİRDİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında asgari ücrete dair bir mesaja yer vermeyen Erdoğan, "ara zam" sorusunu da "geçiştirdi."
Grup toplantısı sonrası, asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği sorulan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruya "Söyledim ya..." yanıtını verdi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.