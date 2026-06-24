Erdoğan'dan 'CHP' açıklaması: 'Paralel yönetim Türkiye siyasetini de paralize ediyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde AKP grup sıralarında geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in bulunduğu görüldü.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

AK PARTİ İLE İFTİHAR EDİYORUM

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Sevgili genç kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Kavganın, itibar suikastlarının Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesi ile iftihar ediyorum. Partimizi yeni katılımlar ile büyütmeye devam ediyoruz. Sevgili genç kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bugünlerde; kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım; AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye, bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya, her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz.

DİKKAT EDERSENİZ POLEMİKLERE GİRMİYORUZ

Dikkat ederseniz, gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakarlık içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun, 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz.

CHP'DE NE ARARSAN VAR

Sabahın 9'unda gelip salon işgal edenimi ararsın; birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenlerimi ararsın; dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanlarımı ararsın; dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanlarımı ararsın... Tekmili birden mevcut. Çerçi dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet... Ne ararsan hepsi var.

'MUTLAK BUTLAN' KRİZİ

Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz."