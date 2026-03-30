Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yeni tazminat davası: 500 bin lira istedi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir kez daha tazminat davası açtı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."