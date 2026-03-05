Erdoğan'dan 'İran'a saldırı' mesajı: 'Bölgesel gerilim ürkütücü boyut kazandı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de esnaf ve sanatkârlarla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Başta batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum olanları sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın diğer ülkelere füzeler, kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük alana yayılma riskini ortaya çıkardı. Hürmüz boğazının kapatılmasıyla petrol ve doğalgazda yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Artış tutarının yüzde 75’ine kadarı bu ürünlerin Özel Tüketim Vergisi’nin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması hâlinde bu tutarın sadece 2,5 lirası tabelaya yansıyacak, geri kalan 7,5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem maliyet fiyatları bahanesiyle fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız.

Hükümetimiz tıpkı 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadroları ile ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beli tutmak için ne gerekiyorsa yapmak durumundadır. Telefon görüşmelerimiz hız kesmeden sürüyor. Bugün Malezya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştük. İlham kardeşime Nahçıvan'ı hedef alan bugünkü saldırıdan üzüntü duyduğumuzu ve kınadığımızı ifade ettim.

Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi yürüttüğümüz diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır. Dünyadaki belirsizliklere bölgemizdeki krizlere rağmen ekonomimiz 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelirimizi 18 bin 40 dolara yükseldi. Sanayi sektörümüz son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydetti. 2025'de OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. G20'de beşinci sırada yer alıyoruz. Enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe Türkiye'nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır."