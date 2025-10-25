Erdoğan'dan İstanbul'da 'süreç' mesajı: 'Soğukkanlı şekilde menzile yürüyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu.

Konuşmasında CHP'yi hedef alan ve yargı operasyonlarının hedefi olan CHP'li belediyelere değinen Erdoğan "Son 2 seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti. Geri dönüşler ve sizlerden gelen verilerle önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza son şeklini veriyoruz" dedi.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülmeye devam eden sürece ilişkin ise "Samimiyiz, soğukkanlı şekilde menzile yürüyoruz. Allah'ın izniyle tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"CHP'Lİ BELEDİYELERLE İŞİMİZ ZOR"

"Yoğun ve titiz saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi kısa sürede 81 ilin tamamında 973 ilçemizde Türkiye Yüzyılı çalışmalarını tertipleyen yol arkadaşlarımı kutluyorum.

Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet ederken, biz 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık. Esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Milletimiz için yaptığımız çalışmaları ve ortak gelecek vizyonumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk.

CHP'li belediyelerle işimiz zor. Şikayet listemiz uzun. CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi.

Son 2 seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti. Geri dönüşler ve sizlerden gelen verilerle önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza son şeklini veriyoruz."

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TEŞKİLATLARIMIZ"

2053'ü, 2071'i hedefleyenler işte bu salondadır. Burası şahsi istikbal peşinde koşanların değil, canını dişine takanların yuvasıdır. Memlekete nasıl daha fazla katkı yapabilirim, Türkiye'nin geleceğini nasıl inşa edebilirim diyenler bu çatının altındadır. Bugüne kadar ne yaptıysak halk için yaptık. Milletin rotasından başka merciler edinenler bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadı. Kalbinde, ruhunda, zihninde milletin rehberliği konusunda en küçük tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadılar.

AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden partidir. Bizim en büyük gücümüz teşkilatlarımızdır. Yorgunluk, bıkkınlık ve yıpranmayı göremezsiniz. İlk günkü kadar heyecanlıyız. Birlik içinde, beraberlik içinde kendimizi daima yenileyerek bünyemizi güçlendirerek, varsa hatamız, eksiğimiz, yanlışımız bunları gidererek; durmak yok yola devam diyoruz

'SÜREÇ' MESAJI: NİYETİMİZ SARİHTİR

Samimiyiz, soğukkanlı şekilde menzile yürüyoruz. Allah'ın izniyle tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz. Her ne bahane, gerekçeyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Niyetimiz sarihtir. Nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimi bölgemizde hakim kılmaktır. Önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız."