Erdoğan'dan memleketinde 'Trump'sız tepkiler: 'Netanyahu tahrik etti, Allah'ın da hesabı var'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilikçe düzenlenen Bayramlaşma Programı'nda konuştu.

Konuşmasında İsrail'in İran'a ve Lübnan'a saldırılarına değinen Erdoğan, "28 Şubat’ta Netanyahu'nun tahrikleri ile başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda" dedi.

Saldırılarda İsrail'e eşlik eden ABD'den herhangi bir şekilde bahsetmemesi dikkat çeken Erdoğan, "Şer güçlerin bir hesabı varsa alemlerin Rabbi olan Allah’ın da bir hesabı vardır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"ZORLUKLARI AŞACAĞIZ"

"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin aramızdaki birliği, kardeşliği, güzel dayanışma iklimini güçlendirmesini temenni ediyorum.

Yaralarımızı beraberce sararak çocukların yüzlerinin güleceği o güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’i en güzel şekilde ihya etmeye çalıştık. Şehit ve gazi yakınlarımızdan, eğitim ordumuza, sağlık çalışanlarımızdan çiftçi ve emekçilerimize milletimizin her kesimiyle aynı sofrayı paylaştık. Ramazan’ın manevi iklimini aynı anda soluduk. Yaptığımız ibadetlerle semaya açtığımız ellerimizle, niyazlarımızla, zekat, sadaka ve yardımımızla Ramazan ayını idrak etmenin çabasında olduk.

Sonunda hamd olsun, aynı kıbleye yöneldiğimiz tüm kardeşlerimizle birlikte Ümmet’i Muhammed’in fertleri olarak Ramazan Bayramı’na eriştik. Bayramı hüzünle geçiren kardeşlerimizi selamlıyorum. Coğrafyamızdaki zorlukları aşacağız.

Orucu bir ruh şöleni olarak tanımlayan merhum Sezai Karakoç bakınız Ramazan Bayramı’nı hangi sözlerle resmediyor; Bugün dünya yüzündeki bütün Müslümanlar bir aylık orucun insana mahsus nimetlerini kutlayacaklar. Bir Müslümanın eli öbür Müslümanın eline onun eli de bir başka Müslümanın eline... Böylece bütün Müslüman eller birbirlerine kenetlenecek. Horasan‘la kaynaşmış hocasına kaynaşacaklar ve bütün Müslüman dünya kopmaz yıkılmaz bir bina kuracak evlerden evlere barış taşınacak. Müjde götürülecek yüzleri Kuran neşesi saracak her Müslüman Kur’an dan bir ayet gibi kalbini öbür Müslümanlara götürecek. İşte bu eşsiz bayram yalnız bizim bayramımızdır.

"MESCİD-İ AKSA'YI İBADETE KAPATTILAR"

Değerli kardeşlerim şimdi de İslam dünyası olarak engellerle çukurlarla tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz. Yüzümüzü nereye çevirsek dramla acıyla trajedi ile karşılaşıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya Ukrayna savaşı beşinci yılına girdi. Gazze’de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engelleme can almaya yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran Savaşı’nı bahane ederek ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı ibadete kapattı. Batı Şeria’da ve işgal altında tuttuğu diğer Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi.

"NETANYAHU TAHRİK ETTİ"

Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. 28 Şubat’ta Netanyahu'nun tahrikleri ile başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. Lübnan’daki İsrail saldırılarında 2 Mart’tan bu yana 1000 kişi hayatını kaybetti. Zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi için diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. işte en son bizim de gayretlerimizle Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların bayram boyunca durdurulmasına karar verildi.

Milletimizin gönlü rahat olsun. Şer güçlerin bir hesabı varsa alemlerin Rabbi olan Allah’ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah’ın hesabı diğer tüm hesaplardan galip gelecektir. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız."