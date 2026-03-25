Gündemar anketi... Türkiye'nin genel gidişatı soruldu: Cumhur İttifakı seçmeninden çarpıcı yanıt

25.03.2026 10:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Gündemar Araştırma'nın gerçekleştirdiği "Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" anketinde katılımcıların yüzde 73'ü Türkiye'nin kötüye gittiğini ifade etti.

Gündemar Araştırma'nın 23-26 Şubat tarihlerinde 60 kentte 2 bin 325 kişi ile gerçekleştirdiği "Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" anketi yayımlandı.

Ankette katılımcılara, "Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 73'ü, "Kötüye gidiyor" yanıtını verirken, "İyiye gidiyor" diyenlerin oranı yalnızca yüzde 24 oldu.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ DE 'İYİ' DEMİYOR

Ankette AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı seçmenlerinin yanıtı dikkat çekti.

Buna göre MHP'li seçmenin yüzde 45'i, "Türkiye iyiye gidiyor" derken; yüzde 46'ısı ise "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.

Ankete göre, AKP'li seçmenin yüzde 35'i de "Türkiye'nin kötüye gittiği" görüşünde.

ABD’de İran anketi: Kara işgaline halk freni Reuters/Ipsos anketine göre Amerikalıların yüzde 65’i, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a kara harekâtı başlatacağını düşünüyor. Ancak ankette, geniş çaplı bir kara savaşına destek yalnızca yüzde 7’de kalırken, kamuoyunun çoğunluğunun İran’a asker gönderilmesine karşı olduğu görüldü.
Son seçim anketinde çok sayıda parti baraj altında kaldı: İttifak planlarını değiştirecek sonuçlar! SER-Ar'ın son seçim anketinde CHP birinci parti olurken, AKP yüzde 30.6 oyla ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9.2 puanla üçüncü parti olurken, yüzde 6.8 oy alan MHP baraj altında kaldı. Çalışmada, MHP ile birlikte 6 partinin de baraj altında kalması dikkat çekti.
Asal Araştırma anketinde çarpıcı sonuç: Ekonomi yönetimine güven diplerde! Asal Araştırma’nın Şubat 2026’da yaptığı anket verilerine göre, katılımcıların büyük çoğunluğu Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 6 ayda kötüye gideceğini düşünüyor. Aynı araştırmada, fiyat artışları nedeniyle alışverişten vazgeçenlerin oranı da dikkat çekiyor.