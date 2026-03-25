Gündemar anketi... Türkiye'nin genel gidişatı soruldu: Cumhur İttifakı seçmeninden çarpıcı yanıt

Gündemar Araştırma'nın 23-26 Şubat tarihlerinde 60 kentte 2 bin 325 kişi ile gerçekleştirdiği "Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" anketi yayımlandı.

Ankette katılımcılara, "Türkiye’nin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyiye mi gidiyor, kötüye mi?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 73'ü, "Kötüye gidiyor" yanıtını verirken, "İyiye gidiyor" diyenlerin oranı yalnızca yüzde 24 oldu.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ DE 'İYİ' DEMİYOR

Ankette AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı seçmenlerinin yanıtı dikkat çekti.

Buna göre MHP'li seçmenin yüzde 45'i, "Türkiye iyiye gidiyor" derken; yüzde 46'ısı ise "Türkiye kötüye gidiyor" dedi.

Ankete göre, AKP'li seçmenin yüzde 35'i de "Türkiye'nin kötüye gittiği" görüşünde.