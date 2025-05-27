Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e 'İmamoğlu' sitemi: 'O dost bildiklerimiz...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında "yeni anayasa" tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Yeni ve sivil bir anayasa üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacak. Yeni anayasayı demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" dedi.

"YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Yapılan değişikliklerle ayıplarından büyük ölçüde arındırılan 82 Anayasası maalesef hala darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan ebeden temizlenme, üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacaktır. Türk siyasetinin rüşdünü ispat etmesine vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz millletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız."

"Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Biz 23 yıl boyunca demokrasimizi yeni, sivil ve özgürlükçü anayasayla taçlandırma konusundaki hüsnüniyetimizi defalarca gösterdik. Ancak her seferinde muhalefetin uzlaşmaz tavrıyla muhatap olduk. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz."

"ÇAĞRIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Erdoğan, konuşmasında muhalefete de 'belediyeler' üzerinden şöyle seslendi:

"Mali, idari operasyonel güçlükler belediyelerin hizmet standardını aşağı çekiyor. İmarda belediye ile vatandaş arasında ciddi güven problemi oluşuyor. Güven problemleri belediyelerin asli vazifesini yerine getirmesine engel oluyor. Belediye borçları üzerine uzun uzun konuşulması gereken başka meseledir. Özellikle muhalefet belediyeleri olmak üzere çoğu belediyeler borç içindedir. Konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını hepimiz gördük. Ciddi miktarda yan geliri olan belediyeler bile SGK borçlarını ödemekten kaçınmakta. Deprem tehdidi ile yüzleşen belediyenin reklam bütçesi depreme hazırlık bütçesini aşıyorsa burada ciddi sorun var demektir. Belediye başkanlığı yaptım, nerede İstanbul'da. Personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz aşmamalıdır. Ama bunlarda böyle bir hesap var mı, yok. Böyle bir hatayı bizim arkadaşlarımız da yapsa tavrımız yine değişmez. Milletin parası kimsenin şahsi pr arpalığı değildir. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek yine başlıkta sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Bu sorunlara neşter vurulması kanaatindeyiz. Bunu siyaset üstü yaklaşımla ele almak istiyoruz."Gerek yeni anayasa gerekse belediyelere dair ıslah çalışmalarında muhalefete yaptığımız çağrının arkasındayız. Tek gayemiz var o da milletin sorunlarına çözüm bulmaktır. Muhalefetin de deprem gibi anayasa gibi terörsüz Türkiye gibi konularda uzlaşıya açık olmasını bekliyoruz."

ÖZEL'İ HEDEF ALDI: TAKLACI GÜVERCİN MİSALİ...

AKP'li Cumhurbaşkanı, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i İBB'ye yönelik operasyonlarla ilgili olarak hedef aldı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi şeklen mevcuttur ancak fiilen münhaldır. CHP Genel Başkanı Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını vermeiyor. Çok konuşup genellikle boş konuşarak hem kendisini hem partisini klomik durumlara düşürüyor. Ne dünyadan ve bölgeden haberi var nede Türkiye'yi tanıyor. Biz onun yanlışlarını gaflarını düzeltmekten usandık. Ancak o her gün bunlara yenisini eklemekten bıkmadı. Hadi bunları acemiliğine veriyor hoş görüyoruz. Ama aralarında bizim dostlarımızın olduğu yabancı misafirlerin önünde süklüm püklüm yalvarması, açıkçası izah edemiyoruz."

SANCHEZ'İN HAREKETİ RAHATSIZ ETTİ: DOST BİLDİKLERİMİZ...

Erdoğan sözlerinin devamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ima ederek şöyle konuştu:

"Halbuki o dost bildiklerimiz 'nedir bu işin aslı?' diye soruyor, ben de kendilerine anlatıyorum, o da şok oluyor. Fakat daha sonra toplantıda bakıyorum ki o da önüne bir ufak tablo koymuş. Onunla birilerine cevap veriyor. Ülkesini ona buna şikayet etmesini, Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyoruz. Yolsuzlukların üzerini örtmek, hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı için geldiği İstanbul'da 'Free İmamoğlu' (İmamoğlu'na özgürlük) yazılı dövizi salondaki diğer katılımcılarla birlikte kaldırarak poz vermişti.



