Erdoğan'dan 'YPG' ve 'Halep' mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nı hatırlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AKP MYK toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ve bundan sonrasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

NTV'nin aktardığı habere göre; Erdoğan, olası tehditlere karşı tüm önlemlerin alındığını anlattı.

"YPG'NİN TEMİZLENMESİ ÖNEMLİ"

Erdoğan, MYK'da Halep'in temizlenmesinin önemli olduğunu belirtip "Türk, Kürt, Arap arası kardeşliği bozdurmayız" dedi.

Erdoğan, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğine de dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN SDG'YE 10 MART MUTABAKATI UYARISI

Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nı da hatırlatan Erdoğan, "Halep'teki durum uygulama için fırsat sundu" diye konuştu.

HALEP'TE KONTROL TAMAMEN HTŞ'DE

Suriye'nin Halep kent merkezindeki operasyonlar tamamlanmıştı. HTŞ yönetimindeki güçler, YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un kurtarıldığını duyurmuştu. YPG/SDG mensupları tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderilmişti.

ÇATIŞMALAR NASIL ALEVLENMİŞTİ?

2025'in mart ayında SDG ve HTŞ yönetimindeki güçler, SDG unsurlarının 2025 sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak yıl bitse de bu entegrasyon sağlanamamış, bölgedeki SDG unsurlarıyla HTŞ güçleri yeniden çatışmaya başlamıştı.

6 Ocak'ta yeniden başlayan çatışmalar büyümüş, HTŞ yönetimindeki güçlerin düzenlediği operasyonla Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi Halep'in SDG kontrolündeki mahallelerini bu unsurlardan arındırmıştı.

Operasyonun tamamlandığını duyuran HTŞ güçleri, YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un kurtarıldığını duyurdu. Örgüt unsurları tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi. HTŞ güçleri ve YPG/SDG'nin çatışmalarında en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.