Erdoğan 'deprem sandığı'na karşı

AKP’de seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin çalışmalar yürüten bazı kurmaylar söz konusu formüllere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdi.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00
Erdoğan 'deprem sandığı'na karşı
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Edinilen bilgiye göre illerinden zorunlu olarak göç eden depremzedeler için Türkiye’nin diğer illerinde kurulması düşünülen “depremzede sandığı” formülüne. AKP’deki bazı hukukçular karşı çıktı.

Hukukçular “böylesi bir durumun diğer yasalara ve anayasaya aykırı bir durum oluşturabileceğini” anlattı. Sunumların ardından Erdoğan’ın, “yasaya aykırılık oluşturacak bir düzenlemeden yana olmadığını” belirterek, “her ilde bir sandık formülünden vazgeçilmesini istediği” ileri sürülüyor. 

AKP’li kurmaylar, “Diğer illere göç eden depremzedelerin milletvekilliği seçimlerinde oy kullanamayacağına” yönelik bir durumun söz konusu olmadığını belirtiyor.

Kurmaylar, şu bilgiyi paylaşıyor:

“Bu durum anayasaya aykırılık içerir ve seçimlerin iptali gibi sonuçlar doğurur. Sonuçta her ile sandık formülü yerine, iller bazında sandıkların kurulmasından yana ağırlıklı bir görüş hâkim. Büyük olasılıkla YSK daha önceden olduğu gibi her ilde, o ilin seçmenine göre sandık kuracak. Oylar, o ilin milletvekilleri arasında D’Hondt sistemine göre sayılacak ve partilere yazılacak. Deprem bölgelerindeki milletvekili sayılarında da bir değişiklik olmayacak.” 



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