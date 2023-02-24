Malatya'da yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi, AKP'li Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 18:22

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 19:00

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da birçok bina yıkıldı.

Yıkılan binalardan biri ise 7 katlı Kırçuval Otel'i oldu. TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Vefat edenlerin yakınları otel işletmesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda otel sahiplerinden olan Zafer Kırçuval, akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kırçuval, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1997 YILINDA YAPILDI

Zafer Kurçuval'ın sahip olduğu otel 1997 yılında yapıldı. 3 yıldızlı, 8 katlı otel, saat 04.17’deki ilk depremde yerle bir oldu.

Kurçuval, 2014 yılındaki yerel seçimlerde Malatya’nın Battalgazi İlçesi’nin belediye meclisine seçildi. Kısa süre sonra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı oldu ve halen bu görevde. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.