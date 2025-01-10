Erdoğan, elini öpen Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a harçlık verdi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 22:07

Güncelleme: 10.01.2025 - 22:12

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninin ardından AKP Aydın 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra yanına çağırdığı çocuklara hediye ile birlikte harçlık dağıttı.

Erdoğan ile AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile aralarında bir diyalog gerçekleşti. Erdoğan, elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmedi ve Sarıbaş'a da 200 lira harçlık verdi.

Sarıbaş, 2006 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilmişti.