DEM Partili Koçyiğit'ten Erdoğan açıklaması: 'Biz demediklerinden çok şey çıkarıyoruz'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 20:16

Güncelleme: 10.01.2025 - 20:18

Gülistan Kılıç Koçyiğit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek, gazetecileri kutladı ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin 1 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti Grubu’yla el sıkışmasıyla başlayan sürece ilişkin genel değerlendirmesini sorması üzerine Koçyiğit, şöyle konuştu:

“Açıkçası gördüğümüz tablo şu, iktidarı bunun dışında tutarak söylüyorum, her ne kadar o gün ‘olumlu geçti’ gibi bir mesaj verseler de bu güven sorunu olduğunu dile getirdiler. ‘Gerçek bir çözüm sürecinin yanında yer alırız’ sözü bizim açımızdan da önemli. Bugün 'hükümet bu işi ne kadar istiyor' sorusuna bizzat hükümetin kendisinin yanıt oluşturması gerekiyor. Bu bizim de sorumuz, toplumun ve genel muhalefetin de sorusu. Tüm bu tartışmalarda muhalefet kendi durduğu yeri tarif ediyor, biz kendi durduğumuz yeri tarif ediyoruz. İmralı da durduğu yeri çok net bir şekilde tarif ediyor ama hükümetin de kendi durduğu yeri ve bakış açısını tarif etmesi anlatması ve gerçek anlamda muradını açığa koyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugünkü kayyım uygulaması muratlarının açıkçası çözüm olduğu gibi bir sonuca götürmüyor bizi.”

"BİZ CUMHURBAŞKANI'NIN DEMEDİKLERİNDEN ÇOK ŞEY ÇIKARTIYORUZ"

Koçyiğit, “Sorumluluk alma noktasında Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını nasıl görüyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“2013-2015 dönemine bakalım. Sayın Erdoğan şunu söylüyordu, ‘Kan kusacağız ama kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz.' Bu kadar kararlı. ‘Kürt sorunu benim sorunum. Baldıran zehri içeceğiz gerekirse’ demişti. Bu anlamıyla çok daha net, çok daha kamuoyuna da kendi tabanına da parti teşkilatına da net mesajlar veren bir yerde duruyordu.

Bu dönemin farkı Sayın Bahçeli üzerinden tartışmalar yürüyor. Onun tartışmalara ön açtığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın daha geride durduğunu görüyoruz. Henüz tartışmaları sahiplendiğine, bu işin asıl öznesi olduğuna, hükümet olarak omuz vereceğine, çözülmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına dair biz bir ifadesini duymadık. Bu beklentimizdir. Bütün kamuoyu da bunu bekliyor. Bu neyi sağlayacak? Örneğin şu anda tartıştığımız bütün bu güven sorunu, samimiyet sorunlarına ilk elden cevap olacaktır. Toplumsal rızanın oluşmasını, olgunlaşmasını, derinleşmesini sağlayacaktır. Toplum bu işin bir tarafı. Sadece siyaset bu işi yürütmeyecek. En nihayetinde kamuoyundaki ya da kendi tabanlarındaki yanlış, yanılgılı ya da çözüm karşıtı tartışmaların bitmesine ya da azalmasına vesile olacaktır. Hala hiç konuşmamış olmasını açıkçası biz de anlamış değiliz. Daha fazla taban siyasetini gözeten bir yerdeler. Bir şey demesi gerektiği çok açık ve net. Biz demediklerinden çok şey çıkarıyoruz.”