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Erdoğan 'en büyük eserini' açıkladı: 'Terörsüz Türkiye'

Erdoğan 'en büyük eserini' açıkladı: 'Terörsüz Türkiye'

24.05.2025 19:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan 'en büyük eserini' açıkladı: 'Terörsüz Türkiye'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası bir süre sessizliği ile dikkat çeken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük eserlerinin 'Terörsüz Türkiye' süreci olduğunu kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuştu.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin 'Bugüne kadarki en büyük eserimiz' tanımlaması yaptı.

Erdoğan, "Bugüne kadar en büyük eserimizi terörsüz Türkiye'yi inşallah çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Bu eseri de bu ülkenin gençlerine emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Bu gençlik Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. Biz de eserlerimizle, projelerimizle gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Terör #eser