Erdoğan Erzurum'a yapılanları anlattı: Eşekle su taşınmasını ve bitmeyen yolu unuttu!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da yaptığı toplu açılış töreninde iktidarları döneminde Erzurum’a yaptıkları yatırımları sıraladı. Ancak Erdoğan, köylerine eşekle su taşıyan yurttaşları gündemine getirmedi.
Erzurum Şenkaya Gözalan Mahallesi’ndeki yurttaşların eşekle su taşıdığı bir görüntü aralık ayı başında sosyal medyada gündem olmuştu. Videoda yaşadıkları sorunu anlatan yurttaş, “İçme suyumuz yok, iki özürlü çocuğumuz var. Çocuklara banyo da yaptıramıyoruz. Buna çözüm de bulunmuyor. Musluklarımızdan su aksın istiyoruz” demişti.
Öte yandan Şenkaya’yla Kars arasında 2010’da yol yapımına başlandı. Yolun inşaatı Kars’ın Selim ilçesine kadar geldi ancak bitmesi için 5 kilometrelik bir bölüm kaldı. Bitmeyen yol nedeniyle bölge halkının, Erzurum’a göre 100 kilometre daha yakın olan Kars’a ulaşımı engellenmiş oldu.
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