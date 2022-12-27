Murat Yetkin yazdı: Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk 'somut' kanıtı

27 Aralık 2022 Salı, 13:46

Türkiye'nin seçimlere kilitlendiği şu dönemde, gazeteci Murat Yetkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yetkin, seçimlerin öne alınmasına ilişkin ilk somut gelişmenin yaşandığını söyledi.

'ANTALYA'YI İŞARET ETTİ

Yetkin, yetkinreport’ta yayımlanan 27 Aralık Salı tarihli, “Erdoğan’ın 18 Haziran endişesinin ilk somut işareti: Antalya” başlıklı yazısında, “Bir süredir siyaset kulislerini ve kamuoyunu meşgul etse ve artık üzerinde konuşulmaya başlasa da Erdoğan’ın seçimi öne çekmek isteği yönünde somut işaret alınmamıştı” dedi.

Yetkin, “İlk somut işaret bu yıl 28-30 Nisan’da yapılması planlanan Antalya Diplomasi Forumu’nun altı hafta öne çekilerek 10-12 Mart’ta yapılacağının duyurulması oldu” diye yazdı.

Murat Yetkin şöyle devam etti:

“Aslında her yıl Mart ayında yapılan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) bu yıl 21-23 Nisan tarihlerine gelen Ramazan Bayramı sonrasına bırakılmıştı. Böylece 18 Haziran seçimleri öncesinde dünya siyasetinin önemli isimlerinin Türkiye’ye gelişi Erdoğan’ın seçim kampanyasına da hizmet etmiş olacaktı. (…)

Bazı kaynaklar ADF’nin öne alınmasını Nisan’da turizm sezonunun başlamasına ya da Ramazan ayına bağlamaya çalışsalar da bu geçerli değil; ADF Nisan sonuna planlanırken zaten Ramazan ve Bayram’ın geçmesi amaçlanmıştı, turizm sezonu da biliniyordu. Geriye ADF’nin seçimlerin 18 Haziran öncesine alınması ihtimali düşünülerek öne alındığı gerekçesi kalıyor.”

"PEKİ NEDEN SEÇİMİ ÖNE ALMAK İSTİYOR?"

Yazısının devamında, “Peki, Erdoğan neden seçimi 18 Haziran öncesine almak istiyor?” diye soran Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun hem ekonomik hem siyasi nedenleri bulunuyor. Ekonomik nedenler açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Aralık’ta AK Parti Meclis Grubuna hitap ederken, ek önlem alınmazsa, Ocak’tan itibaren ücretlerde yapılacak artışın birkaç aç içinde etkisini yitirebileceğini söylemişti.

Siyasi nedenler iki etkene bağlı. Birincisi Erdoğan’ın seçimi kazanacağından emin görünse de ilk turda alamayacağı endişesi içinde olması. 18 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi yapılacak. Hiçbir cumhurbaşkanı adayı yüzde 50+1 oya ulaşamazsa ikinci tur 2 Temmuz’da yapılacak.”

Yetkin, seçimin hangi tarihte yapılabileceğine ilişkin ise, “Kuliste en çok konuşulan tarih 14 Mayıs, ancak 7 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri de kuliste konuşuluyor” diye yazdı.