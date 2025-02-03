Erdoğan gençlere seslendi: 'Adeta yalvarıyorum...'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:55

Güncelleme: 03.02.2025 - 13:02

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Her eser sahibini anlatır. Ülkemize ve gençlerimize böyle eserler kazandırmamıza imkan verdiği için Allah'a hamd ediyoruz. 820 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ni biz göreve başlattık. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e ortaöğretimde ise 22'ye indirdik" dedi.

'ADETA YALVARIYORUM, BU KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN SIYRILIN'

"İnternetin, şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşması ile olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz" diyen Erdoğan, " Evlatlarımızı tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız. Bir büyüğünüz olarak sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum; sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin. Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız" ifadelerini kullandı.

'YENİ TEDBİRLERİ DEVREYE ALACAĞIZ'

"Toplumda veba gibi yayılan ekran bağımlığı da gündemimizin en üst sırasında" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde, evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız. Hayatımda sigara, alkol yok.

Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam size de bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız."