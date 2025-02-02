Erkan Baş: 'Erdoğan’ı 22 yıldır iktidarda tutan şey iyi ittifak kurması değil...'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 19:20

Güncelleme: 02.02.2025 - 19:20

TİP, Çatalca’daki Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde bugün 3. İşçi Okulu programı düzenledi.

Sendikal nedenlerle işten çıkarılan ve mücadeleleri sonucu geri işe alınan Polonez işçilerinin de yer aldığı etkinliğe TİP Genel Başkanı Erkan Baş da katıldı.

“Bir gün menajer tutuklanıyor. Ertesi gün sanatçılar alınıyor. Sonra teğmenler ihraç ediliyor. Sonra Ekrem İmamoğlu’na dava açılıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı tutuklanıyor” diyen Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tayyip Erdoğan için şöyle bir rivayet vardır ya, ‘Çok iyi ittifak kuruyor. Önce FETÖ’yle ittifak kurdu, sonra liberallerle ittifak kurdu, sonra şunlarla ittifak kurdu’. Bence aklımızdan çıkartmamız gereken şey şu. Tayyip Erdoğan’ı 22 yıldır iktidarda tutan şey iyi ittifak kurması değil, iyi ittifak bozması. Bence bu çok önemli. Aklınızdan çıkartmayın.

Mesela en son cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın, altılı masayı nasıl bozduğunu düşünün. Bir tek adam rejimine doğru Türkiye gümbür gümbür ilerliyor. Mesela Esenyurt Belediyesi’ne operasyon yapıyor. Bir kısım yurttaşın zihnine şunu kazıyor ‘Bu CHP değil Kürt’müş’ diyor. Bir tereddüt ediyorsunuz ya da Beşiktaş operasyonu yapıyor ‘CHP içindeki ekiplerden bir tanesi.' En son teğmenleri hedef hâline getiriyor. Diyor ki ‘Bunlar zaten darbeci.”