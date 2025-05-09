Erdoğan gerçeği bu kez AKP'li vekillerden dinledi: 'Türkiye pahalılıktan dolayı dezavantajlı ülke haline geldi'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:05

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs Çarşamba günü AKP Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelmişti.

12 bakanın da olduğu toplantıda hangi konuların konuşulduğu iktidara yakın medyaya yansıdı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Erdoğan, toplantıda "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreci MHP ile beraber dikkatle takip ettiklerini belirterek “Terörsüz Türkiye, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Sizde sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın” dedi.

"GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI KALDIRILSIN"

Habere göre toplantıda milletvekilleri televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarından şikayet edip, "Türk toplumunun yapısını bozduğunu ve bir an önce kaldırılması" gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE PAHALILIKTA İNGİLTERE'Yİ GEÇTİ"

Toplantıda dikkat çeken bir diğer konuysa hayat pahalılığının geldiği noktanın dile getirilmesi oldu. Habere göre AKP'li milletvekilleri, Türkiye’nin pahalılıktan dolayı turizmle ilgili "dezavantajlı ülke" konumuna geldiğine dikkat çekti. Vekiller bu durumu Türkiye'nin Yunanistan, İspanya ve İngiltere’den artık daha pahalı olduğunu belirterek açıkladı.

Yurttaşın dövize yöneliminin engellenemediği, zirai dondan etkilenen çiftçilerin lehine adımlar atılması gerektiği gibi şikâyet ve taleplerini iletti. Kabine üyeleri “Yastık altında dolar saklamamak lazım. Saklanan her dolar ABD parasına destek oluyor. Vatandaşı bu konuda bilinçlendirmemiz lazım” değerlendirmesini yaptı.