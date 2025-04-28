Yoksulluk sınırı altındaki eğitim emekçilerini üye yapmaya çalıştılar: TOKİ garantili kandırmaca

Yayınlanma: 28.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 04:00

Eğitim-İş Diyarbakır Şubesi, TOKİ ile bir anlaşması olmadığı halde ev sözüyle üye kazanmaya çalışan Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi’ne tepki gösterdi.

‘HAYALLER İSTİSMAR EDİLMEKTE’

Eğitim-İş Diyarbakır Şubesi konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Açıklamada “Eğitim BirSen, kamu emekçilerinin gerçek sorunlarını görmezden gelmiş, masa başında yürütülen göstermelik toplu sözleşme süreçlerinde memurları yüzdelik dilimlere ve kırıntı artışlara mahkûm etmiştir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Eğitim Bir-Sen yöneticilerinin Diyarbakır’da okul okul gezerek, TOKİ ile anlaşma yaptıkları ve kendi sendikalarına üye olanların bu projeden yararlanabileceği iddialarını ortaya attığı belirtildi. Bu durumun ahlaka, hukuka ve sendikal etiğe tamamen aykırı, kandırmaya yönelik bir girişim olduğunun ifade edildiği açıklamada, “TOKİ’nin Eğitim BirSen Diyarbakır Şubesi’ne yönelik bir çalışması olacak mı?’ diye sorduk. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) aldığımız cevap ise ‘CİMER başvurunuz Finansman Dairesi Başkanlığı’nca incelenmiştir. Başvurunuzda belirtilen hususlarla ilgili olarak Daire başkanlığımız nezdinde bilgi ve belge bulunmamaktadır’ şeklinde olmuştur. Eğitim Bir-Sen, eğitim emekçilerinin ev sahibi olma hayalini bile istismar etmektedir” ifadeleri yer aldı.

‘DİN SÖMÜRÜSÜ’

Açıklamada Eğitim Bir-Sen’in, Eğitim İş’i “başörtüsü” tartışması üzerinden hedef gösterdiği de ifade edilerek “4 Ekim 2022 tarihli, bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bir haber üzerinden Eğitim-İş’in kılık kıyafet serbestliği konusundaki ‘çağdaş kıyafet’ ifadesi başörtüsüne karşıymış gibi lanse edilmekte, din sömürüsü yoluyla örgütlenme çalışmaları yürütülmektedir” dendi.