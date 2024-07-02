Erdoğan 'Güçlü bir Suriye' istiyoruz dedi: 'Toprak bütünlüğü Türkiye'nin önceliğidir'

Yayınlanma: 02.07.2024 - 20:06

Güncelleme: 02.07.2024 - 21:22

Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Külliye'de basına kapalı yapılan toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. Toplantıda alınan kararları basın mensuplarına açıklayan Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Daha önce "Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok" ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini yineleyerek, "Bizim kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğinin korunması Türkiye'nin de önceliğidir. Güçlü bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Geçim yoksa seçim olur' sözlerine de yanıt verdi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde erken seçim diye kavram yok. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alması vardır. Muhalefetin birçok alan gibi burada da Türkiye'yi geriden takip ettiği anlaşılıyor" dedi.

"ORMANLARIMIZA SAHİP ÇIKMA NOKTASINDA DAHA FAZLA İTİNA BEKLİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum.

- Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mazıdağındaki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

- Haftasonu yine İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınalrı yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bu felaketler baktığımızda, ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz.

- Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık;

- 26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracı ile sürdürüyoruz. Ekipmanları da ileri teknolojiyle yeniledik.

- Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile Yeşil Vatanı'ı 7/24 izliyoruz. Yangınlarla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 184'ü akıllı 776 kule ile ormanları takip ediyoruz.

- 4 bin 744 havuz ve gölet yapıldı. Yapay zek tabanlı sistemler devrede. Ormanlar için 25 bin personelimiz ve 122 bin gönüllü ormanlarımızı korumak için fedakarca çalışmaktadır.

- Ormanlarımıza sahip çıkma ve koruma noktasında tüm vatandaşalrımızdan daha fazla itina bekliyoruz. Yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı günlere girdik en ufak ihmalin bile büyük zararlara sebep olacağını unutmayalım.

SURİYE AÇIKLAMASI: "ELLERİ KIRMASINI BİLİRİZ"

- Komşumuz Suriye'de 13 yıldan fazla süredir devam eden ve 1 milyon insanın hayatına mal olan itilafa siyasi çözüm bulmak için çok uğraştık. Astana süreci ile rejim ve muhalefetin aynı süreçte buluşmasını sağladık. Bunun dışında farklı kanallarla daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmeye çalıştık.

- Bizim kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğinin korunması Türkiye'nin de önceliğidir. Güçlü bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz.

- Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz.

- 13 yıldır ülkemizin şefkat şemsiyesi altında olan mazlumları sıkıntıya sokacak hiçbir eyleme girişmeyiz. Suriyeli kardeşlerimizin, güvenli ve onurlu dönüşlerini hep teşvik ettik. 670 bin kişi geri döndü. Katar'ın da desteği ile hayata geçirdiğimiz konut projeleri tamamlanınca bu sayı inşallah 1 milyon olacak. Arzu eden herkesin gönüllü, huzurlu vatanlarına dönüşünü tesis edebilirsek ne mutlu bize. Akıllı, insani bir çerçevede geri dönüşü bir çerçeveye kavuşturacağız.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE ERKEN SEÇİM YOKTUR"

- 14-28 Mayıs'ta yasama ve yürütmede son sözünü söyleyen milletimiz 31 Mart'ta da yerel yönetimlerde kimleri başında görmek istediğini belirtmiştir. Seçimler elbette demokrasinin bayramı, şölen günüdür. Tarihimizde sandıkta tezahür eden iradeyi yok sayanların olduğu da ülkemizin bir gerçeğidir. Kimi zaman sandığın itibarına gölge düşürerek yaptılar, kimi zaman seçmene hürmetsizlik ederek yaptılar.

- Son dönemde bu kibirli tavrın, seçmen iradesinin yok sayma aymazlığının yeniden nüksettiğini görmekteyiz. Erken seçim tartışmalarına bu zaviyeden bakılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu tartışmalar muhalefet cephesindeki iç savaşın dışa yansımasından ibarettir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde erken seçim yoktur. Bunun yerinde seçimlerin yenilenmesi kararı alınması vardır. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır. Biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz.