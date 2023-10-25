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Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:01
Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.


Erdoğan Zekeriya Yapıcıoğlu

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