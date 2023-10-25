Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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