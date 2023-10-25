Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:01

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:02

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.