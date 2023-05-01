Erdoğan, HÜDA PAR'la anayasa değişikliğini konuşmuş!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:19

Güncelleme: 01.05.2023 - 10:19

Seçimlere AKP listelerinden katılacak olan, terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı olduğu belirtilen HÜDA PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın dönemde yaptığı görüşmelerin içeriğine dair konuşan Yapıcıoğlu, bu görüşmelerde ‘yeni anayasa’ konusunun gündeme geldiğini söyledi. Yapıcıoğlu, Erdoğan'ın bugün 'Kürt sorunu' ifadesini kullanmasa da açılım konusunda yeni adımlar atabileceğini belirtti.

"Daha önce de bir kaç kere Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettik. Bu görüşmelerde de yeni bir anayasa konusu gündeme geldi" diyen Yapıcıoğlu, "Yeni sivil bir anayasadan bahsediyoruz. Diyarbakır mitingini takip edenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında HÜDA PAR’ın programı veya bu yöndeki konuşmalarının etkisini görmüş olabilirler" ifadelerini kullandı.



"Diyarbakır mitingindeki sözleri seçimlerden önce veya şimdi için yeni bir çözüm süreci için ılımlı bir hava yaratma şeklinde yorumlayabilir miyiz?" sorusu üzerine de "8-9 yıl önceki çözüm sürecinde de Sayın Erdoğan’ın samimi olduğuna ve bir çözüm bulmak istediğine inanıyordum" diyen Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Fakat maalesef bozuldu. Bugün de sorunlar var çözmemiz gerekiyor diyor ama artık Kürt sorunu diye isimlendirmiyor. Bazı sorunların var olduğunu kabul ediyor, konuşmalarımızdan bu da anlaşıldı. Ama samimi ve iyi bir niyet görürse Erdoğan’ın gerekli adımları atacağına inanıyorum."

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) önceki genel başkanı İshak Sağlam, anayasanın ilk 4 maddesini hedef almış ve “5 darbeci general yazıyor biz de bunu ilah seviyesine çıkarıyoruz. ‘Bunu eleştiremezsiniz, değiştiremezsiniz, değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz’ düşüncesi akla ve mantığa uygun değil” ifadelerini kullanmıştı.



