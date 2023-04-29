HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan 'seçim' uyarısı: Fark az olursa şimdiden kendinizi hazırlayın

Yayınlanma: 29.04.2023 - 11:08

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:08

Seçimlere AKP listelerinden göstereceği adaylarla katılan HÜDA PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partinin sözcüsü ve AKP Batman Milletvekili adayı Serkan Ramanlı'ya destek için Batman Beşiri'de yapılan bir toplantıda konuştu.

Önümüzdeki seçimin "çok kritik ve 100 yıla damgasını vuracak bir seçim" olduğunu belirten Yapıcıoğlu, bunun için bir "yol kazası"nın yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Hiçbir oyun heba olmaması gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan ne kadar yüksek oy alırsa muhalefetin bazı hevesleri var, o heveslerin kursakta kalması adına biz iyi bir iş çıkarmış olacağız. Çünkü bir değil birden fazla şeyleri var. Şimdiden zemin hazırlıyorlar. Eğer fark az olursa inşallah diyoruz ki birinci turda bitecek ama fark az olursa şimdiden kendinizi hazırlayın. Mutlak surette onlar yapabilecekleri bütün hileleri yapacaklar ama kaybedeceklerinde onlar hile yaptı diyecekler. Hele hele fark çok küçük olursa bir de ortalığı karıştırmak için fırsat kollayacaklar. Bu fırsatı onlara vermemek lazım. Ortalığın karışması herkese zarar verir. Ama onlar gözü karartmışlar, bu fırsatı onlara vermemek adına olabilecek en yüksek bir oy oranıyla bu işi başarmak için diyoruz ki lütfen bir oy bir oydur. Hiçbir oy heba olmamalı, hiçbir oy boşa gitmemeli. Sandıklara sahip çıkalım. Sandığa giden oyun milletimizin iradesinin olduğu gibi sandıktan çıkması için de dikkatli olalım, uyanık olalım."