Erdoğan ile Fulya Öztürk arasındaki diyalog gündem oldu: 'Bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST'e konuk oldu. İki isim, festival alanından ayrılırken CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. O anlar Erdoğan ile Öztürk arasında yaşanan 'adaylık' diyaloğu ise sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2023 - 15:59
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Geçen salı günü katıldığı Ülke TV canlı yayınında rahatsızlandığı için programları iptal edilen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST'e katıldı.

O sırada CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ile Erdoğan arasında yaşanan 'adaylık' diyaloğu ise sosyal medyada gündem oldu.

"BUNU ADAY YAPACAKTIM"

Erdoğan, Öztürk için "Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli" dedi.

Sağlık durumu hakkındaki soruya da yanıt veren Erdoğan, "Elhamdülillah gayet iyiyim" ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için AKP'nin CNN Türk 'Özel Haberler Şefi' Fulya Öztürk'e milletvekili adaylığı teklifi ilettiği iddiası gündem olmuştu.

Turktime.com yazarı Talat Atilla da, Öztürk'ü AKPli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat öneren ismin MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu öne sürmüştü.


Fulya Öztürk AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan AKP

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