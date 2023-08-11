Erdoğan imzaladı: Diyanet'e 50 yeni yönetici

Bakanlıkları geride bırakan bütçesi, 100 bini aşan personel sayısı ve faaliyetleriyle gündemde olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni kadro tahsis edildi. Diyanet’in kadrosuna 50 yeni il müftü yardımcısı alınabilecek.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00
Erdoğan imzaladı: Diyanet'e 50 yeni yönetici
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35.9 milyar liralık 2023 bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan, 140 bini aşan personel sayısı ve faaliyetleriyle gündemde olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni kadro tahsis edildi.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Diyanet’e, 50 il müftü yardımcısı kadrosu eklendi. 

282 KADROYA İPTAL

Öte yandan Adalet Bakanlığı’na 1142, AFAD’a 1, Dışişleri Bakanlığı’na 1, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 135, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 18, Milli Saraylar İdaresi’ne 1, Orman Genel Müdürlüğü’ne 21, Sağlık Bakanlığı’na 10, Savunma Sanayii Başkanlığı’na 1, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 3, Türkiye Adalet Akademisi’ne 1, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na 100, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na 1 kadro eklendi. Milli Piyango İdaresi’nin ise 282 kadrosu iptal edildi.


Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanlığı diyanet

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