Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum'dan 'sola' çağrı: 'Yeni anayasa sürecine katkı tarihsel görevdir'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 'sol' düşünce adına hareket eden çeşitli akımların “sol adını istismar ettiğini” belirtti.

Uçum, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Solculuk nitelemesi öyle bir hale geldi ki, solun varoluş esaslarına kökten aykırı birçok fikri sapma ve karşıt akım solculuk olarak pazarlanır oldu. Sermaye solculuğu, liberal solculuk, gayri milli solculuk, devlet düşmanı solculuk, cinsiyetsizcilik solculuğu gibi sapma akımlar sahte soldur.”

Gerçek solculuğun halkın değerlerine, ülkenin tarihine ve sosyal adalete bağlılıkla mümkün olabileceğini vurgulayan Uçum, “yurtsever sol demokrat” tanımını öne çıkardı.

“Yapıcı geleneğe, inanç değerlerine, ülke tarihine, ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve hukuksal birikimine sahip çıkmak gibi yerli sol yaklaşımlar bugünün sol dünya görüşünün en çok işleyen unsurlarına dönüştü.”

“Yurtsever solculuk kayıtsız şartsız Terörsüz Türkiye hedefine destek vermeyi gerektirir”

Uçum, şiddetin toplumdan tamamen tasfiyesi için yurtsever solculuğun “Terörsüz Türkiye” hedefine destek vermesini gerektiğini belirterek, bu konuda en ufak bir tereddüdün yurtsever sol çizgiyle bağdaşmayacağını ifade etti.

“Yurtsever solculuk kayıtsız şartsız Terörsüz Türkiye hedefine destek vermeyi gerektirir. Bu konuda en ufak bir şüphe duymak yurtsever sol perspektifle çelişir.”

ANAYASA SÜRECİ İÇİN ÇAĞRI

Uçum, halkın iradesini güçlendirecek, ulusal birliği güvence altına alacak demokrasi ve hukuk reformlarına destek verilmesini de yurtsever solculuğun bir gereği olarak tanımladı.

Yeni anayasa sürecine yönelik olarak da şu çağrıyı yaptı:

“En geniş sosyal ve siyasi uzlaşmayla hazırlanması istenen ve beklenen yeni anayasa sürecinde yer almak, katkı sunmak Türkiye’nin tüm yurtsever sol demokrat çevrelerinin tarihsel görevidir.”