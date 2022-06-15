AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefindeki TÜSİAD başkanı kimdir?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 18:31

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 1971 yılında[2] İstanbul merkezli, endüstri ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır.

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN KİMDİR?

TÜSİAD'ın başkanı Orhan Turan’dır. ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı da tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde ders verdi.

2008 yılında Yılın Girişimcisi yarışmasında “Yılın Girişimcisi” ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo’da düzenlenen “Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Turan, 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD’ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu’nda görev aldı. Turan 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN NE DEDİ?

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yüksek istişare konseyinde konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, rekabetçi kur ve cari fazla politikalarının istenilen sonuçları vermediğini belirterek, geleneksel politikalara dönülmesi gerektiğini ifade etti. Turan: Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye'nin hakkıdır. Ancak en haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir. AB ile ilişkilerimizin hayli sorunlu olduğu herkesin malumu. Bu ilişkileri sığınmacı mutabakatına indirgemekten tarafların vazgeçme zamanı gelmiş de geçmektedir" dedi.

AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜSİAD'A NE DEDİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında TÜSİAD'ı şu sözler ile hedef aldı "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, sen daha çıraksın, dün bir bugün iki. Siz kimsiniz bize ders veriyorsunuz? Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha kalfa bile olamadın. Haddini bil. Sizden önce gelen ağababalarınız da aynı kafadaydı. Böyle giderse bu iktidarın kapısını çalmayın. CHP ne sufle ediyorsa siz de onu diyorsunuz. Öyle ise bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır. Yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır."