Erdoğan grup toplantısında konuşuyor: Hedef TÜSİAD!

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, konuşmasına lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerden okullarını belli şartlarda bırakmak zorunda kalanlara af geleceğini açıklayarak başladı.

Erdoğan, "Tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmak zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar:

YUNANİSTAN'A MESAJ

İstanbul Fethi törenlerinde 560 bin vatandaşımızla bir araya geldik. İstanbul'u fethetmek kadar ona hizmet etmenin de önemli olduğunu ispatlamış bir kadroyuz. Efes-2022 tatbşikatı vesilesi ile gittiğimiz İzmir'de muhattaplara gerekli mesajları tüm açıklığı ile ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan'ın bu figüranlığa isteyerek soyunmasıdır.

Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Yanlışta ısrar ederse bundan sonra da başına gelen budur. Biz bölgemizde ve dünyada küresel, siyasi bir güç olarak varlığımızı hep sürdüreceğiz. Onlar figüranlıktan öteye geçemeyecektir.

'YENİ-ESKİ CHP' TARTIŞMASI

Savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonraıs kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer alamasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

TÜSİAD'I HEDEF ALDI

Siz kimsiniz bize ders veriyorsunuz? Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha kalfa bile olamadın. Haddini bil. Sizden önce gelen ağababalarınız da aynı kafadaydı. Böyle giderse bu iktidarın kapğısını çalmayın. CHP ne sufle ediyorsa siz de onu diyorsunuz. Öyle ise bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır. Yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır.

SEÇİM MESAJI

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bugünlerinde yapılacak. Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

'THY' ADIMINA AÇIKLIK GETİRDİ

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da uçuşlarını Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

'6'LI MASA' RAHATSIZLIĞI

Tarihi belli olan seçim için ortada adayları yok. Önce oturma sırasında anlaşabilirsek bir araya geleceğiz diyorlar. Şayet masanın etrafındakilerden biri arıza çıkarmazlarsa uzun listeyi biraz daha kısaltacağız diyorlar. Yabancı büyükelçilere sunacak ve onların icazet ve kararlarını bekleyeceğiz diyorlar.

6'lı masa adaylarını açıklamayamama sebebi olarak 'yıpranma'yı bahane ediyor. Bu nasıl aday ki; ismi açıklanır açıklanmaz yıpranıyor. Bu nasıl aday ki; güneşi görünce eriyen buz misali itibar kaybediyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. Kürsü yumrukluyor. Düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri kendisine biz kararımızı verene kadar 'Sen otur oturduğun yerde' dediler.

'ÖCALAN' YÜRÜYÜŞÜ VE SALİHA AYDENİZ AÇIKLAMASI

Şimdi, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan milletvekili ve yanındaki milletvekillerinin, geçmişte hangi provokasyonlara alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası kabarık. Bu ihanetin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırılması ve bu kutlu çatı altında yer almasının mümkün olmadığını AK Parti olarak biz ortaya koyuyoruz. Meclis'in bu konuda üzerine düşeni yapacağını biliyoruz.