Erdoğan 'camilerimizi yakıldı' demişti: HKP'den suç duyurusu geldi

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:51

Gezi eylemlerine katılanlara 'sürtük' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada o dönem yaşanan olayları anlatırken "camilerimizi yaktılar" iddiasında bulunmuştu. HKP avukatları tepki çeken iddiayı yargıya taşıdı. HKP avukatları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “iftira”, “anayasayı ihlal” suçlarını işlediklerini belirterek Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa verilen dilekçede, Erdoğan hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

“MİLYONLARA İFTİRA ATMIŞTIR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Erdoğan’ın TBMM’de namusu ve şerefi üzerine ant içtiğini hatırlatan Okur, “Erdoğan bu andını unutmuş olacak ki önce Türkiye’nin yüzde 75’lik bir kesimini oluşturan insanlarımıza; kadınlarımıza, kızlarımıza ‘çürük’, ‘sürtük’ diyerek ağır hakaretler etmiş, ardından şimdi de ‘Camilerimizi yaktılar’ diyerek, milyonlarca insanımıza iftira atmıştır” ifadelerine yer verdi.

“YAKILDIĞI İDDİA EDİLEN CAMİ NEREDE?”

“O halde soruyoruz” diyen Okur sorularını şöyle sıraladı:

• Yakıldığı iddia edilen cami nerededir?

• Yakıldığı iddia edilen caminin adı nedir?

• Caminin yakıldığına dair bir görüntü var mıdır?

• 9 yıl önce yakıldığı iddia edilen camiden, şüpheli Tayyip Erdoğan’ın yeni mi haberi olmuştur?

• 9 yıl sonra böylesine vahim bir iddianın ortaya atılmasındaki amaç nedir? Böylesine bir iddia halkı bölücü, halkı birbirine kırdırmaya yönelik kışkırtmalar değil midir?

• Yeri ve adı belli olmayan caminin yakıldığını gören, duyan var mıdır?

• Camiyi ateşe verenler yakalanmış, haklarında herhangi bir işlem, bir yargılama yapılmış mıdır?

“LAİK KESİME KARŞI KIŞKIRTMAYI AMAÇLIYOR”

Okur açıklamasının devamında şunları söyledi:

“HKP olarak; Halkımızın samimi din duygularını, dini hassasiyetlerini istismar ederek, bilinçli bir şekilde laik kesime karşı kışkırtmayı amaçlayan bu tehlikeli söyleme karşı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bugün olmasa bile yarınlarda, gücünü hukuktan ve vicdanlarından alacak hâkimler ve savcılar elbet çıkacak, hesap soracaktır.”