Erdoğan, İskenderun'da 2013'te aldığı riskli bölge kararını 2022'de kaldırmış

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 02:00

Hatay’da depremden etkilenen İskenderun’a bağlı Meydan, Cumhuriyet, Numune, Esentepe, Pınarbaşı ve Modernevler mahallelerinde bazı bölgeler 2013’te Bakanlar Kurulu kararıyla afet riski altındaki bölgeler kapsamına alındı. Bu tarihten sonra mahallelerde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, 2015’te Çevre Bakanlığı’nın sitesinden “Sağlıksız ve güvensiz yapı stokunun yenilenerek can ve mal güvenliğini korumak amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu kapsamda; yaklaşık 78 hektarlık alan riskli alan olarak kararlaştırılmıştır. Alanda yapılması planlanan kentsel tasarım projelerinin görselleri tamamlanmıştır” ifadeleriyle duyuruldu.

Riskli ilan edilen bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları İskenderun Belediyesi’nin faaliyet raporlarına da işlendi. Belediyenin 2013 raporunda konuyla ilgili “İlçemiz 1. derece deprem bölgesidir. Meydan ve Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe ve Modernevler mahalleleri riskli alan olarak planlanmıştır” ifadeleri yer aldı. Belediyenin 2019 raporunda da “İmar planımızın iptal olması nedeniyle gerçekleştirilemedi” bilgisine yer verildi.

Öte yandan; bölgeyi riskli ilan eden karar, mahalle sakinlerince 2015’te yargıya taşındı ve Danıştay tarafından iptal edildi. Bunun üzerine bölge ikinci kez 2017’de yine Erdoğan’ın imzasıyla riskli alan kabul edildi. Ancak bu karar da mahkemeye taşındı ve 5 Şubat 2022’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla afet riski kararı resmen kaldırıldı.

AKP’LİLER KALDIRDI

Konu aynı gün İskenderun’un yerel gazetelerinden Ses gazetesinde işlendi. Gazetede yer alan haberde, Meydan Mahallesi’nin muhtarı Ramazan Güneş’in şu ifadelerine yer verildi: “AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel’e sıkıntıları arz ettim. Belediye başkanımızın ve vekilimizin uzun uğraşları sonucunda cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mahallemiz riskli alandan çıkarılmıştır.”

Gelen eleştirilerin ardından iki gün sonra tekrar açıklama yapan AKP’li Özel “Bakan düzeyinde yaptığı görüşmeler sonucu kentsel dönüşüm yerine, yerinde dönüşüm alternatifine karar verildiğini” anlattı.

ANTMEN: AKILLARA ‘RANT’ GELİYOR



Kararnameyi sosyal medyada gündeme taşıyan CHP Milletvekili Alpay Antmen, “Gerçekten çok üzücü. İnsanın aklına ‘Bir rant düşüncesi mi vardı’ soruları geliyor. Çünkü kendi kararlarını kendileri kaldırıyorlar. Orayı depreme dayanıklı hale getirip risk kararını kaldırsanız olurdu ama bu tamamen bilimsel kurallardan uzak bir karar. Bunu da karardan tam bir yıl sonra görmüş olduk” dedi.

