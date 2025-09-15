Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan: İsrail'i ekonomik olarak da sıkıştırmalıyız, biz tüm ticari ilişkileri durdurduk

Erdoğan: İsrail'i ekonomik olarak da sıkıştırmalıyız, biz tüm ticari ilişkileri durdurduk

15.09.2025 17:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erdoğan: İsrail'i ekonomik olarak da sıkıştırmalıyız, biz tüm ticari ilişkileri durdurduk

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde üye ülkelere İsrail'e karşı somut yaptırımlar uygulamaya çağırdı. AKP'li Cumhurbaşkanı, " İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde konuştu. 

Erdoğan, geçen hafta Doha'daki HAMAS yöneticilerine düzenlenen İsrail saldırısına tepkisini dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi: 

"Sözlerimin başında soykırımcı İsrail'in saldırısında şehit edilen Filistin ve Katarlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail'in işlediği soykırım nedeniyle olağanüstü zirveler düzenledik. Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin güvenlik için risk teşkil ettiğini ortaya koyduk. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi.

Son saldırı İsrail'in haydutluğunu farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirveyi o nedenle çok anlamlı buluyorum. Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum. Bugün alacağımız kararların dünya kamuoyuna yazılı olarak ilan edilmesini niyet ediyorum. Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum

"İSLAM ALEMİ İSRAİL'İN EMELLERİNİ BOŞA ÇIKARABİLİR"

Netanyahu hükümetinin amacının Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla ayakta kalabilmektedir. Soykırımcı İsrail durdurulmalı. İsrail yaptırım olmadan durmayacak.

İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir. Bazı ülkelerin Filistin'i tanıma niyetlerini açıklamaları olumlu bir adımdır. Bu adımlar İsrail'e yönelik somut yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır.

"BİZ TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİ DURDURDUK"

Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Savunma sanayinde yeteneklerimizi kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Gelecek 10 yılları kazanmak için bu alanlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk. 

Teşkilat bünyesinde yapılabilecekler olduğuna inanıyorum. Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne soykırım ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz.Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."

 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #katar

İlgili Haberler

AKP önünde 'Gazze' eylemine sert müdahale: Polisler görevden uzaklaştırıldı
AKP önünde 'Gazze' eylemine sert müdahale: Polisler görevden uzaklaştırıldı Adana Valiliği, AKP il başkanlığı önünde 'Gazze' eylemi yapan kadına müdahaleyle ilgili 3 polisin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
ABD: Hamas silahsızlandırılmadan Gazze’de barış olmaz
ABD: Hamas silahsızlandırılmadan Gazze’de barış olmaz ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas silahsızlandırılmadan ve İsrailli tüm esirler serbest bırakılmadan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin barışa veya aydınlık bir geleceğe sahip olamayacağını savundu.
İsrail Gazze’de ne yapıyor?
İsrail Gazze’de ne yapıyor? Gazze’de yaşananlar, uluslararası medyada sıklıkla “çatışma”, giderek soykırım olarak tanımlansa da Prof. Jiang Xueqin olanların arkasında çok daha karanlık bir gerçeğin yattığını söylüyor.