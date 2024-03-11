Erdoğan İzmir’de miting yaptı, İBB Başkanı İmamoğlu’na yüklendi: Aklı İstanbul’da

Yayınlanma: 11.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2024 - 04:00

Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitinginde İzmir’e yaptığı yatırımları anlatan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve parti içerisinde yaşanan tartışmaları eleştirdi. Erdoğan, CHP içerisindeki tartışmayı Konak Tepecik semtinde Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Tepecik semtinde yaşayanların kavgasına benzeterek Romanları kavgacı olarak tanımladı.

CHP’li belediyeyi hedef alan Erdoğan, “Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla büyürken, gelişirken, zenginleşirken, bu şehir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından maalesef çok azını adı” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel’e de yüklenen Erdoğan, şunları söyledi: “CHP’nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Türk filmindeki ‘Mazlum’ karakterine döndü. Her canı sıkılan gelip kendisine tekme tokat dalıyor.”

‘Yaptığın metro yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca İstanbul Bakırköy SahilBahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmada da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan Erdoğan, yapılan metroların AKP döneminde olduğunu iddia etti. Erdoğan, “5 yıl bitti, 5 yıl… İBB acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey ve bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Yaptığın bir şey yok” çıkışını yaptı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ile birlikte “Duyanlara Duymayanlara” isimli şarkısını söyledi. Geçen yıl Büyük İzmir mitinginde 200 bin kişiye konuştuğu açıklanan Erdoğan’ın dünkü mitingine 100 binden az kişi katıldı. AKP mitinginde ayrıca harem selamlık uygulaması dikkat çekti.