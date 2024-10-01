Erdoğan 'Kabine' sonrası hedef almıştı: Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 00:52

Güncelleme: 01.10.2024 - 00:52

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan, şu sözlerle hedef almıştı:

"Ana muhalefet partisinin devrik eski genel başkanının Türkevi'nden niye bu kadar rahatsız olduğunu açıkçası anlayamıyoruz. Türkevi 85 milyonundur, 85 milyonun iftihar vesilesidir. Kapısı Türk milletinin her bir ferdine açıktır. Bunda ayıplanacak, eleştirilecek bir durum da göremiyoruz. Türkiye'nin başarılarına sevinmek yerine bundan gocunanları milletimize havale ediyoruz."

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine X hesabından yanıt verdi. "Günahlarına devleti ortak etmekten ve muhalefet (!) içinde yandaş aramaktan vazgeç" diyen Kılıçdaroğlu, "Ne CHP’de ne de bu halktan sana ortak çıkmaz!" ifadelerini kullandı.

"DEVRİK LİDER DİYORSUN AMA..."

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Türkiye’ye ait her şeyle gurur duyar, devletimizle onur duyarız.

Fakat Saray’daki zat, kendini devlet sanmakta ve tek adamlık sanrılarıyla yaptığı yanlışları devlete yıkmaya devam etmektedir! Geçmişte olduğu gibi, bugün de yarın da yaptığı her yanlışın hesabını sormak hem yurttaşlık hem de CHP’lilik görevidir!

Erdoğan, yine gerçeklerle algıları yer değiştirmeye başlamış; New York’taki Türkevi’nden rahatsızlık duyduğumuzu söylemiş. Anlaşılan, her yaptığına göz yumanlar ona sonsuz kudret hissi vermiş ki karşı çıktığımız yolsuzluk ve rüşvet iddialarını görmemiş!

Erdoğan, şunu iyi bilmelisin ki Kemal Kılıçdaroğlu ismi sıradan bir isim olabilir, ancak yaptığın ve yapacağın her yanlışın hesabını soracak birisidir!

Devrik lider diyorsun, Bay Kemal diyorsun ama “yolsuzluk yaptı, hırsızlık yaptı, devletin malını eş dost akrabalarına peşkeş çekti” diyemiyorsun…

Sen, millet vicdanında yenilmiş bir adamsın...

Günahlarına devleti ortak etmekten ve muhalefet (!) içinde yandaş aramaktan vazgeç.

Ne CHP’de ne de bu halktan sana ortak çıkmaz!

Unutma ki CHP, son kaledir ve yine unutma ki ilk direniştir…

Nefesim her daim ensende olmaya devam edecek!"