Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Türkevi' tepkisi: 'Saray düzeninin adı Türkiye Cumhuriyeti değildir'

Yayınlanma: 28.09.2024 - 20:41

Güncelleme: 28.09.2024 - 21:19

CHP Genel Başkanı Özel, ABD'de Türkevi önünde yaptığı konuşmasında, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında açılan ve Türk yetkililerin de isminin geçtiği yolsuzluk soruşturması ile ilgili sorulan soruya, "Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kimseye yakışmaz. Böylesi binanın kazandırılması süreci içinde bir jest gördüysek fazlasını ABD'nin Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun para ve pulla ölçülecek bir tarafı yok, güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirir" demişti.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özel'in açıklamalarının ardından X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"ÇOCUKLARININ VAKIFLARI AMERİKA'DA NELER YAPMIŞ"

"Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan Hükümeti ve kurduğu Saray düzeninin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir!

Cumhuriyet Halk Partisi; rüşveti aklayacak, rüşvet verenleri devlet olarak isimlendirecek ve bu çarka payanda olacak bir parti asla değildir.

Halkın büyük umutlarla sıkı sıkıya bağlandığı CHP’nin kurumsal sorumluluğu, iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlıklara göz yummak, işlediği suçlara ortak olmak değildir!

"O fakir (!), canı bedeninde oldukça" değil de "Mal varlığını araştırırız." diye tehdit edildiğinde denileni yapar!

Çocuklarının Vakıfları Amerika'da neler yapmış, mal varlıkları ne kadarmış?

Muhammed Ali'nin çifliğini kim satın almış?

Halk Bankası üzerinden neler yapılmış?

Asli görevimiz bu soruları sormaktır.

Son nefesime ve gücümün son noktasına kadar,

arsızın, hırsızın, hak-hukuk tanımazların, mafyaların-uyuşturucu baronlarının, tiranların ve karunlaşan haydutların karşısında,

Milletimin ve Partimin tam yanındayım.

Bugün normalleşme adı altında bizlere AKP’nin hatalarına göz yummamızı isteyenlere duyururuz ki;

Şafağın söktüğü, güneşin battığı yerdeyiz ve Mücadele edeceğiz…"