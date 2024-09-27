Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki linç girişimi: 'Yakın o evi' diye bağıran Sevim Gölyeri'ne 5 yıl 10 ay hapis cezası

Yayınlanma: 27.09.2024 - 19:06

Güncelleme: 27.09.2024 - 19:06

Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk’un Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nin bozma kararından sonra başlanan yeniden yargılamada Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 48 kişinin yargılandığı davaya CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin eski Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir katıldı.

Mahkeme, sanıklar Ayhan Bedava, Ayşe Resimci, Büşra Kırık, Cahit Köse, Cihan Karahisar, Elif Gölyeri, Engin Horat, Eray Kuş, Güngör Aşık,Mehmet Küçük, Metin Aslan, Mustafa Amir, Mustafa Baş, Mutlu Bedava, Salih Ateş Yürekli, Salih Azder, Salih Çataltepe, Sami Şekerci, Hasan Durut, Hüseyin Aydın, Yakup Karakoç, Yakup Karakoç, Yunus Cansız, Abdullah Gündoğdu, Hüseyin Keskin, Hüseyin Üzüm, Nuh Resimci, Ramazan Değirmenci ve Ramazan Onbaşı hakkında “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi.

Sanıklar Gurbet Sarıyer, Sevim Gölyeri, Mustafa Gülebakan, Osman Kılıç hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezası, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan da 2’şer yıl 6’şar ay olmak üzere toplamda 5’er yıl 10’ar ay hapis cezası verildi. Sanık Engin Yüce hakkında verilen 20 ay 18 gün hapis cezası, “sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, suçun işlenmesindeki özellikler, yargılama aşamasında duyduğu pişmanlık dolayısıyla sanığın tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu bir kanaatin oluşması” gerekçesiyle ertelendi. Sanıklar Cevdet Sarıtaş ve Halis Daştan hakkında "Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Sanık Koray Demirel, Gazi Aksoy, Fahrettin Abacı, Niyazi Altuntaş’a “Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 5’er yıl hapis cezası verildi.

Sanık Vahit Delibaş hakkında ''Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret'' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve "Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezası, "Kamu görevlisine karşı basit yaralama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası olmak üzere toplamda 7 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Sanık Mustafa Ayaz hakkında "Kamu görevlisine karşı basit yaralama" suçundan verilen 7 ay 15 gün hapis cezası ise ertelendi. Sanık Halil İbrahip Topçu hakkında ''Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret'' suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

1 KİŞİ BERAAT ETTİ

Davada suça sürüklenen çocuklar B.S., M.Y., N.K. ve Y.G. hakkında verilen hapis cezaları ise ertelendi. Davada tek beraat eden sanık ise Ayhan Onbaşı oldu. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e "suç işlemeye tahrik" suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezası kesinleştiği için usulden bozulan ve yeniden görülen davada Sarıgün ile birlikte toplam 20 sanık yargılanmadı.

Kararı değerlendiren avukat Celal Çelik, "Biz bu kararı İstinaf'a taşıyacağız. Çünkü biz en başından beri yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasını talep ettik. Çünkü 'adam öldürmeye teşebbüs suçu' kapsamında eylemler vardı o yüzden Asliye Ceza Mahkemesi bu yargılamayı yapamaz" dedi.