Erdoğan kabineyi topluyor: Gündemde neler var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Saray'da kabine toplantısına başkanlık edecek.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 12:19
Erdoğan kabineyi topluyor: Gündemde neler var?
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Bakanlar Kurulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Saray'da düzenlenecek toplantıda, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

TRT Haber'in aktardığına göre toplantıda, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ardından Erdoğan "millete sesleniş" konuşması yapacak.  

Kabine toplantısı en son 1 Ağustos'ta yapılmıştı. Toplantıda, tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilmişti.


Bakanlar Kurulu Tayyip Erdoğan tahıl koridoru Ukrayna

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