Erdoğan, kampta belediye başkanlarıyla seçimi değerlendirecek

Yayınlanma: 22.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.06.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında, Kızılcahamam’da partisinin belediye başkanlarını kampa alacak. Toplantıda seçim yenilgisine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre belediye başkanları toplantısında da hedef 2028 yılındaki Cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimleri olacak. 31 Mart yerel seçimlerindeki yenilginin nedenlerinin iyi tespit ve analizinden oluşan sonuçların ardından AKP, 2028 yılındaki seçimler için yeni stratejiler geliştirecek.

HEDEF GENÇLER

Öte yandan AKP’li belediye başkanları da seçim yenilgisinin ekonomi, emeklilerin geçim sıkıntısı gibi nedenlerle birlikte en önemli nedenlerden bir diğerinin de “genç seçmenler olduğuna” dikkat çekiyor.

AKP’nin kazandığı belediye başkanlıklarının çoğunda da “oy kaybı” olduğuna işaret edilirken, pek çok yerde seçim yenilgisinin “sosyolojik” boyutta da analiz edilmesi gerektiği belirtiliyor. AKP’nin ilk iktidar olduğu dönemde doğan çocukların şimdi 22 yaşında birer genç olduğuna işaret edilirken bu gençlerin çoğunluğunun “AKP iktidarı dışında Türkiye’nin başka partiler tarafından nasıl yönetildiği konusunda pek bir fikir sahibi olmadığı” ifade ediliyor.

‘ÖZGÜRLÜK İSTİYORLAR’

Bu nedenle gençlerin yıllar içinde “AKP’ye karşı protest bir tavır gösterdiği ve ‘Özgürlüğüme kimse dokunmasın’ algısıyla oy kullandığı” belirtilirken şu değerlendirmeler yapılıyor:

“Karşımızda artık daha ‘protest’ denebilecek bir gençlik yapısı var. Biz her ne kadar ‘İktidarın bireylerin özgürlüğüne karışma, kişileri ötekileştirme gibi bir politikası yok’ desek de muhalefet cephesinin partimize yönelik karşı söylemleri gençler üzerinde etkili oluyor. Belediye başkanları olarak 31 Mart yerel seçimler sonrası gençlerle yaptığımız sohbetlerde ‘partimizin siyasal İslam çizgisinde olduğu’ ve ‘kendilerinin özgürlüğünü kısıtlayacağını’ söylüyorlar.

‘ATAERKİL BİLİNİYORUZ’

CHP’li belediyelere bakıldığında icraatlardan çok kültür sanat aktiviteleriyle gündeme geliyorlar. CHP’li belediyeler için gençler ‘Özgürüz ve eğleniyoruz, kimse bize, yaşam biçimimize, kılık kıyafetimize karışmıyor. İstediğimiz gibi yaşıyoruz’ diye düşünüyor. Gençler, AKP’yi ‘daha ataerkil, geleneklerine bağlı’ tanımlıyor. Toplantıda, partinin gençlere yönelik polikaları ve partiyi kamuoyuna anlatma noktasında iyi bir iletişim stratejisi oluşturulmalı.”