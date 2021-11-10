Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti

10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti.

Gündem konusu olan görüşme, basına kapalı olarak saat 15.00'te başladı.

Karamollaoğlu, görüşme öncesi partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında “Şu anda konuşmanın görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil. Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz. Biz bugünkü sistemle kanaatlerimizi kesin bir şekilde ifade etmiştik. Biz bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz" açıklaması yapmıştı.





