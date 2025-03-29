Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Gazze, Lübnan ve Suriye’ye yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:27

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.

NELER KONUŞULDU?

Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.


Etiketler: #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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