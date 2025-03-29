Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Gazze, Lübnan ve Suriye’ye yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.
NELER KONUŞULDU?
Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.
Erdoğan görüşmede, Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.
Etiketler: #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye İş Bankası'ndan açıklama yapıldı
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- 'İmamoğlu mitingine' hangi partiler katılacak?
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- Erdoğan'dan Minguzzi'nin annesine telefon
- Harvard Üniversitesi, Türk profesörü görevden aldı
- Erdoğan eylemleri 'provokasyon' olarak niteledi