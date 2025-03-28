Son Dakika... Özgür Özel'den 'yabancı basın' eleştirilerine yanıt: Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki talebini açıkladı!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 19:31

Güncelleme: 28.03.2025 - 20:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ile ortak basın açıklaması yaptı.

Özel burada yaptığı konuşmada yabancı basına verdikleri demeçlerin devam ettiğini belirterek gazeteleri saydı. Özel sonrasında bu konuda kendilerine yönelik, 'CHP Türkiye'yi dışarıya mı şikayet ediyor?' eleştirilerine yanıt verdi.

Özel, "Zaman zaman iktidara yakın çevreler, onlara yakın kalemler ve iktidardaki partilerin sözcüleri 'CHP Türkiye'yi dışarıya mı şikayet ediyor?' diye sözler söylüyorlar. CHP dünyadaki tüm siyasi akrabalarının gösterdiği dayanışma mesajlarını, duygularını kabul ediyor. Eğer konu demokrasi ve insan hakları ihlalleri ise bu o ülkenin iç meselesi değildir. Kırgizistan'da Sosyal Demokrat Parti lideri içeri atıldığında da Sosyalist Enternasyonali harekete geçirmek için davet eden bendim. Dünyanın neresinde olursa olsun aynı refleksleri veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN 15 TEMMUZ'DA DESTEK İSTEMİŞTİ"

Özel konuşmalarına şöyle devam etti:

"Kaldı ki şunu hatırlatmak isterim. 15 Temmuz akşamı FETÖ darbe girişiminde bulundu, hep beraber karşı çıktık. Erdoğan, CHP'den 'Sizin dünyadaki bağlantılarınız kuvvetli. Dünyaya derdimizi hep beraber anlatalım. Demokrasiye karşı bu darbe girişimini dünyaya duyurun' diye destek istemişti. O günün mağduru bugünün zalimi olmuş ve bir darbe girişiminde bulunuyor."

"23 Mart günü 15 milyon insan tarafından bu darbe girişimi bastırılıyor. Dünya da soruyor diyor ki: 'Ne oluyor Türkiye'de, dünyanın en bilindik metropolüne, İstanbul'a, daha 10 ay önce seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmışlar, ne oluyor?' diye soruyorlar. Dünyaya boş iddianameleri, MASAK raporlarını ve maddi meseleler üzerinden rüşvet yalanlarıyla kurulan kumpası anlatmayacak mıyız, milli iradeye darbe yapıldığını anlatmayacak mıyız?"

"Sütte leke var bizim başkanlarımızda leke yok ama AK Parti'nin kir göstermediğini düşünüp de bu kadar rahat davranıyorsa dünyadaki siyaset muhattaplarımız biliyor. O yüzden bu darbe girişimine karşı dayanışma gösteren değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum."

"BU ÜLKEYE İHANET EDEN SİZSİNİZ"

"Asla ve asla yarattıkları iklime, 'Efendim yurt dışına bunu söylerseniz, sizi hain ilan ederiz.' Haini ilan etmenin tekeli size kaldıysa, vah vah! Bu memlekete bir ihanet varsa bu kadar insanı 3 günde yoksullaştıran, faizleri bu kadar fırlatan, dövizi bu kadar yükselten Türkiye'yi Avrupa'dan koparan 'Diplomanın bile garantisi yoksa ben oraya nasıl fabrika kuracağım?' diyen yabancı yatırımcıyı kaçıran sizsiniz bu ülkeyi ihanet eden."

"Bu ülkeye demokrasi olsun, yatırım gelsin, gençler vizesiz dolaşsın, iş adamları çok daha iyi yatırımlar yapsınlar diyen bu ülkenin geleceği güzel olsun diyen biziz. O yüzden ihanetin kotasını dolduranlar bize 'Türkiye'yi dışarıya şikayet ediyor' diye bir hainlik tanımlamasına hiç kalkışmasınlar. Öyle bu laflardan korkup bir adım geri atan siyaseti biz çok gerilerde bıraktık."