Erdoğan 'katil' dediği Sisi ile görüşmek için Mısır'a gidiyor!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:21

Güncelleme: 04.02.2024 - 12:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Şubat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi Mısır’a gidecek. Erdoğan en son 17-18 Kasım 2012'de Başbakan iken dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret etmişti.

KATAR'DA TOKALAŞTI

Erdoğan, 20 Kasım 2022 tarihinde FIFA 2022 Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’ın başkenti Doha'da Sisi ile ilk kez görüştü. 7 Şubat'ta Erdoğan'ı arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Sisi, 28 Mayıs seçimlerinin ardından da yeniden seçilen Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ise, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 27 Şubat'ta Adana'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. 18 Mart 2023'te ise Çavuşoğlu, Şükri'nin daveti üzerine Kahire'ye gitti. Çavuşoğlu’nun ziyareti 10 yıl sonra Türkiye’den Mısır’a Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyaret oldu. 13 Nisan 2023 tarihinde Ankara'ya gelen Şükri, Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

10 Eylül 2023 tarihinde, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Yeni Delhi'ye giden Erdoğan, Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi için gittiği Riyad'da da (11 Kasım 2023) bir araya geldi.

22 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Büyükelçi atama kararları ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olan Salih Mutlu Şen Büyükelçi olarak atandı. Mısır'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Amr Soliman Abdelmeguid el-Hamamy 27 Eylül 2023 tarihinde güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Büyükelçi Şen ise 17 Aralık 2023'te Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye güven mektubunu sundu.

NE OLMUŞTU?

Mursi'nin "Ak Parti 4.Olağan Kongresi"ne katılmak üzere 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara'ya yaptığı ziyaret, Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyindeki son ziyaret olmuştu. Mursi, Kongre'den sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti.

Dönemin Savunma Bakanı Sisi liderliğindeki Mısır ordusu, 3 Temmuz 2013'te yönetime el koymuştu. Müslüman Kardeşler'in 2011'de kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nin Başkanı olan ve seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Erdoğan, Mursi'ye darbe yapan Sisi'ye tepki göstermişti.

Erdoğan, 13 Mart 2019'da Türkiye Diyanet Vakfı 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Tevcih Töreni’nde, Avrupa Birliği ülkelerinin Sisi’nin davetine katılmalarını eleştirerek; "Samimi olsaydınız, gerçek demokrat olsaydınız böyle bir idam mekanizmasını çalıştıran ülkenin davetine icabet etmezdiniz. Beni, Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var asla kabul etmiyorum, etmem de. Neden? Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir Mursi’yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir anti demokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam" demişti.

İki ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 4-6 Mayıs 2021'de Kahire'de ve 7-8 Eylül 2021'de Ankara'da olmak üzere istikşafi görüşmeler yaptı. 1 Haziran 2022'de ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısına katılmak için Kahire'ye gitmişti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı 23 Kasım 2013 tarihinde Mısır tarafından "istenmeyen adam" ilan edilmiş ve 29 Kasım 2013 tarihi itibarıyla Mısır'ı terk etmesi istenmişti. Aynı gün Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin'in "istenmeyen adam" ilan edildiğini ve ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirildiğini açıkladı. 4 Temmuz 2023 tarihine kadar diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde yürütüldü.



