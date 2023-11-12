"Katil" dediği Sisi ile görüşen Erdoğan: 'Sisi'nin Gazze için gayretleri takdire şayan'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:48

Güncelleme: 12.11.2023 - 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan'a gitmişti. Burada ikili temaslarda bulunan Erdoğan, yurda dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile olan görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yapılan insani yardımlara ilişkin açıklama yaptığı sırada bu görüşmeye değinen Erdoğan, Sisi'e övgü dolu sözler sarfetti.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Mısır Devlet Başkanı Sayın Sisi'yle yaptığım görüşmede yine bunları görüştük. Tabii Mısır Devlet Başkanı'nın özellikle Refah Kapısı’nı bütün olumsuzluklara rağmen işletmesi, burayı devreye sokması çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda da şu ana kadar yaptığı gayretler takdire şayandır. Kendileriyle de irtibatlarımızı gerek dışişleri bakanlarımız gerek istihbarat başkanımız, onlar sürdürüyorlar ve biz de sürekli irtibat halinde kalacağımızın teyidini yaptık. Türkiye olarak varılacak bir çözümün uygulanması aşamasında, garantör sıfatıyla sorumluluk almaya hazır olduğumuzu tekrar dile getirdik."

